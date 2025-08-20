Corriere dello Sport: “I tifosi della Fiorentina in Slovacchia saranno 350: stadio da tutto esaurito”

Che clima troverà la Fiorentina a Presov, Slovacchia? Il Tatran Stadion sarà tutto esaurito: 350 i tifosi viola che hanno deciso di partecipare a una delle trasferte più scomode, in termini logistici degli ultimi anni (oltre 1200 chilometri da Firenze); ci saranno anche più di 5mila tifosi del Polissya a riempire un impianto da poco più di 6mila posti. Per la squadra di Zytomyr – settecento chilometri più a est di Presov – si tratta della partita della vita.

Nel fine settimana di campionato il tecnico Rotan ha risparmiato i titolari, perdendo contro il LNZ Cherkasy (0-2). I lupi gialloverdi hanno un popolo intero a spingerli, per regalare un sorriso a una delle zone dell’Ucraina più colpite dall’invasione russa. Lo scrive il Corriere dello Sport.