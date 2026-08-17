Corriere dello Sport: "Gudmundsson potrebbe restare alla Fiorentina. Assenza di offerte e approvazione di Grosso"

Non c'è stato mercato dietro alla figura di Albert Gudmundsson, e Grosso ha fatto capire di apprezzare l'islandese. Alla fine il calciatore ha buone chance di rimanere.

A inizio giugno Albert Gudmundsson sembrava destinato a lasciare la Fiorentina. Oggi un po’ meno. Questo per tanti motivi, tra cui l’assenza di offerte, la fiducia ritrovata e la stima di Fabio Grosso. In attesa dell’esterno offensivo - forse due - che consenta di riprendere il progetto originario del 4-3-3, il tecnico viola si è affidato al 4-3-2-1 e quindi a un sistema di gioco che preveda due trequartisti alle spalle del centravanti. E uno di questi, preciso nel ruolo che gli calza a pennello, è Gudmundsson. Di conseguenza la sua crescita che ha portato alla buona considerazione dell’allenatore nei suoi confronti.

NESSUNA OFFERTA. Dopodiché c’è l’aspetto più pratico e significativo, cioè la carenza di offerte. La Fiorentina ha sempre chiesto 15-20 milioni per l’islandese, ma non ha mai trovato terreno fertile. Soprattutto in Italia dove a certe cifre i potenziali acquirenti hanno preferito defilarsi. In Premier League era stato fatto qualche sondaggio esplorativo da Bournemouth e Aston Villa. Dalla Francia aveva manifestato un timido interesse il Marsiglia. Oltretutto l’ex Genoa percepisce uno stipendio vicino ai 2,2 milioni netti a stagione. Non poco. Com’è come non è, Gudmundsson potrebbe rimanere in maglia viola.



IL MISTER APPROVA. Dal canto suo Grosso ha fatto intendere di ritenerlo un giocatore d'alto livello, non a caso dopo la sfida di Coppa Italia col Benevento ha dichiarato: «Pretendo tanto da lui anche dal punto di vista difensivo. Ha fatto cose belle e altre da migliorare». Di solito si pretende di più da chi è forte, e questo fa il paio con quanto detto dal tecnico sulle caratteristiche dei suoi interpreti: «A me piacciono i giocatori di qualità», le sue sottolineature costanti. Gud rappresenta proprio il profilo del calciatore di qualità, almeno in potenza. Ecco perché la Fiorentina medita di concedergli una nuova opportunità.



GLI ESTERNI. Come dicevamo, questo non toglie che la società viola stia cercando almeno un esterno d’attacco di alto livello da consegnare all’allenatore. Resta d’attualità il nome di Johan Bakayoko del Lipsia, che piace tanto a Fabio Paratici sebbene il costo sia oggettivamente alto: servirebbero come minimo 20 milioni. Tra le soluzioni a costi contenuti c’è invece Matteo Cancellieri, il cui contratto con la Lazio scadrà il prossimo anno, motivo per cui i dirigenti biancocelesti potrebbero cederlo per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. La Fiorentina riflette attentamente sul da farsi, il tempo stringe.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport