Corriere dello Sport: "Gudmundsson ha dato la priorità alla Lazio. Si tratta sulla base di un prestito con diritto"

La formula potrebbe essere quella di un prestito oneroso da 1 milione e un diritto di riscatto a 16 milioni. Le condizioni per chiudere ci sono.

Tourbillon finale, due giorni per gli ultimi obiettivi in entrata e in uscita. Può succedere di tutto e niente può concretizzarsi. La Lazio prova a piazzare i calciatori fuori dal progetto e quindi i colpi conclusivi della sua estate travagliata, più volte incastrata tra i meccanismi del saldo zero. L'idea allettante per l'attacco porta il nome il Gudmundsson, con la Fiorentina si lavora sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 16. L'islandese ha aperto e dato la precedenza alla Lazio rispetto alle altre proposte. Contatti costanti, le condizioni per chiudere ci sono. Il tempo comunque stringe, le dinamiche del mercato impongono continui ragionamenti bidirezionali, conti precisi tra chi lascia Formello e chi sposa la causa biancoceleste.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport