Corriere dello Sport: "Gnonto acquisto viola numero dodici. Altra trattativa frenetica condotta dalla Fiorentina"
La Fiorentina chiude anche il discusso esterno convocato in nazionale da Mancini. Trattativa lampo chiusa nelle ultimissime ore.
GNONTO ANCHE. E da ieri c’è anche Wilfried Gnonto, l’acquisto viola numero dodici. L’esterno-bis offensivo, nel caso del ventiduenne piemontese e più giovane marcatore della storia della Nazionale azzurra, arrivato ieri sera prima delle 22 sempre all’aeroporto di Peretola a conclusione di un’altra trattativa frenetica che la Fiorentina aveva concretizzato in mattinata concordando con il Leeds il prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 15.
Ma il club inglese a sua volta aveva bisogno di un sostituto prima di far partire Gnonto per Firenze: la situazione si è sbloccata nel pomeriggio. Stamani visite, poi firma e primo allenamento con i nuovi compagni anche per lui.
Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport