Como, Kean è l'obiettivo principale per l'attacco dei lariani, ma Delap rimane ancora una pista viva

L'italiano è il sogno della squadra di Fabregas, ma intanto i collaboratori dello spagnolo erano a Londra per il 2003

Sarà una settimana calda per il possibile affare Kean-Como: i lariani puntano l'italiano della Fiorentina, ma si vogliono cautelare in caso di mancata fumata bianca.

Proprio per questo, il nome di Liam Delap, inizia a essere particolarmente insistente per la squadra di Fabregas: non è un caso che proprio due giorni fa, il vice dello spagnolo, Dani Guindos, e Diego Perez, in occasione dell'amichevole tra il Chelsea e la Real Sociedad, erano presenti a Stamford Bridge.

Il classe 2003 in tutto questo, non era nemmeno convocato: un segnale forte da parte di Xabi Alonso, come lo è stato la presenza di alcuni membri dello staff di Fabregas, che è alla ricerca disperata di una punta da aggiungere al proprio pacchetto offensivo.