Collovati fa un appello a Paratici: "Prima delle punte, sistema la difesa che fa veramente paura"

L'ex giocatore ha parlato di Fiorentina dopo la caduta col Frosinone

Su Rai 2 alla trasmissione "Sabato al 90esimo" è intervenuto l'ex giocatore Fulvio Collovati per parlare della sconfitta viola col Frosinone: "Faccio un appello a Paratici da difensore, aggiusta la difesa perché non ci siamo. Non hai mai retto, hai preso 7 gol in due partite e se non metti le cose a posto, sarà dura. Si pensa a fare gol, ma prima sistema dietro perché oggi mi ha fatto paura."