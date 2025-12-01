Chi richiede cure mediche lascia il campo per 2 minuti: ecco la nuova norma annunciata da Collina

La FIFA, guidata dal presidente della Commissione Arbitrale Pierluigi Collina, ha annunciato una nuova e controversa regola progettata per ridurre le perdite di tempo durante le partite di calcio e au...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2025 14:16

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