Chi richiede cure mediche lascia il campo per 2 minuti: ecco la nuova norma annunciata da Collina
La FIFA, guidata dal presidente della Commissione Arbitrale Pierluigi Collina, ha annunciato una nuova e controversa regola progettata per ridurre le perdite di tempo durante le partite di calcio e au...
La FIFA, guidata dal presidente della Commissione Arbitrale Pierluigi Collina, ha annunciato una nuova e controversa regola progettata per ridurre le perdite di tempo durante le partite di calcio e aumentare il minutaggio effettivo di gioco. La norma prevede che i giocatori che necessitano di cure mediche sul terreno di gioco, a seguito di un infortunio, debbano obbligatoriamente uscire dal campo e rimanere fuori per un periodo di due minuti prima di poter rientrare. Questa innovazione sarà inizialmente testata durante la Coppa Araba 2025, che si terrà in Qatar dall'1 al 18 dicembre.