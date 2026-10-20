Classifica impietosa e un mercato che non ha prodotto nulla. Paratici, se ci sei, batti un colpo

La squadra non decolla, gli investimenti pesano e la classifica fa paura. Eppure, nel momento più delicato, dall'uomo chiave del progetto viola soltanto silenzi

C’è una domanda che, in casa Fiorentina, diventa ogni giorno più scomoda: perché Fabio Paratici non parla? La stagione viola è già sull'orlo del fallimento, la classifica è impietosa e i soldi spesi sul mercato non hanno prodotto i risultati sperati. E mentre la squadra fatica e la tensione cresce, l'ideatore del progetto sembra essersi volatilizzato.

Nessuno si permette processi definitivi dopo poche giornate. Il calcio è pieno di stagioni nate male e poi raddrizzate. Ma una cosa è avere pazienza, un’altra è essere lasciati completamente al buio. Perché i tifosi, così stanchi e frustrati da non riuscire neppure a fischiare dopo la quinta sconfitta in sette gare, chiedono solo di capire cosa stia succedendo alla Fiorentina.

Negli ultimi mesi, le apparizioni di Paratici davanti alle telecamere sono state pochissime. Prima le (infelici) parole sul possibile sostituto di Kean, con la promessa di un giocatore di pari valore o superiore, poi l'intervento sulla vicenda Grosso e sulla sua presunta mancanza di fiducia nel progetto viola. Comunicazioni che, alla luce di quanto sta accadendo, appaiono decisamente insufficienti.

E adesso? Davanti a una squadra in difficoltà, a investimenti importanti e a una piazza sempre più esasperata, chi dovrebbe spiegare la direzione del progetto resta in silenzio. Non basta costruire una rosa, scegliere uomini e avallare strategie: quando le cose vanno male, bisogna anche metterci la faccia.

Paratici non è l'unico responsabile di questa situazione, ma proprio il suo ruolo rende ancora più difficile comprendere questa assenza. Se il progetto è valido, lo spieghi. Se ci sono problemi, li chiarisca. Se serve tempo, lo chieda apertamente. Ma sparire mentre la Fiorentina sprofonda non può diventare una strategia comunicativa.

La piazza viola ha già dimostrato di saper aspettare e sostenere la squadra nei momenti difficili. Quello che non merita è il silenzio di chi dovrebbe contribuire a indicare la strada.