Cessione Kean? La Nazione conferma: "Non si andrà oltre questo weekend. Altrimenti non se ne farà di niente"

Vedremo se il Como tenterà un altro affondo per l'attaccante italiano classe 2000. Il quale ha lasciato carta bianca alla società per quel che riguarda il suo futuro.

L’attesa dalle parti del Viola Park continua. E non sarà infinita. Se il Como vorrà tornare alla carica per Moise Kean dovrà farlo entro il weekend. Altrimenti non se ne farà di niente. La linea della Fiorentina è chiara. La giornata di ieri è stata un rincorrersi di indiscrezioni sulle intenzioni del club lariano, ma di offerte concrete sulle scrivanie di Paratici e Goretti non ne sono arrivate. Lo stato dell’arte è noto. La prima proposta (5 milioni di prestito più 25 di obbligo di riscatto, in parte condizionato) è stata rispedita al mittende e non considerata nemmeno adeguata come base per un’eventuale trattativa. Pacchetto complessivo da 30 milioni che non ha soddisfatto in alcun modo la Fiorentina.

Se nelle prossime ore saranno confermate le intenzioni del Como di provare il rilancio bisognerà andare sopra il muro dei 40 milioni. Ieri si ventilava una proposta da 38 milioni con qualche bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Vedremo se eventualmente basterebbe per aprire la trattativa. Kean intanto continua ad allenarsi in vista del debutto in campionato a Roma. E’ segnalato come molto tranquillo. Ha lasciato carta bianca alla società. Gli va bene rimanere e gli va bene andar via se sarà trovato l’accordo con il Como.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione