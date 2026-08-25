Cecchi: “Mazzata terrificante, alcuni errori individuali sono imperdonabili. Roma di un’altra categoria”

"Ci aspettavamo per la premiere del campionato una Fiorentina all'insegna della buona gioventù"

Stefano Cecchi ha scritto nelle pagine di La Nazione: “Ci aspettavamo per la premiere del campionato una Fiorentina all'insegna della buona gioventù, Grosso ha preferito attingere all'esperienza ma probabilmente con la Roma di ieri sera c'era poco da fare a prescindere da qualsiasi stato anagrafico. Perché la squadra giallorossa è sembrata davvero di un'altra categoria. Una compagine solida fatta e formata, mentre la formazione viola per adesso è inevitabilmente solo un'ambizione in cerca di sé stessa.

Un progetto di calcio in via di costruzione con una variabile essenziale, quale quella del centravanti, ancora da definire. Certo, alcuni errori individuali sono imperdonabili a prescindere e il risultato è una mazzata terrificante. Ma aprire processi sommari già adesso sarebbe solo un modo di aggiungere altro male al dolore. Evitarlo sarebbe invece la cosa più utile per dare una mano alla Fiorentina nel suo viaggio di formazione. Riusciremo a farlo?”.