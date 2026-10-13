Cassano critica ancora Fagioli: "Se il futuro della nostra nazionale è Fagioli, siamo ancora a zero"

"Come mediano preferisco tutta la vita Locatelli"

Antonio Cassano torna a criticare Nicolò Fagioli. L’ex calciatore, oggi opinionista, ha espresso il proprio giudizio sul centrocampista della Fiorentina durante la trasmissione YouTube Viva el Futbol, soffermandosi soprattutto sul suo possibile ruolo nel futuro della Nazionale italiana. Parole molto dure quelle riservate al classe 2001, sul quale Cassano ha manifestato più di una perplessità:

«Le prime partite con Grosso è stato improponibile. Poi, bravo anche Vanoli, che a me non piace per l’idea di gioco che ha, è tornato a fare delle buone partite. Se però questo è il futuro della nostra Nazionale e bisogna ripartire da Fagioli, vuol dire che siamo ancora a zero, perché a me come giocatore non mi dà niente. Nella sua scarsità, perché a me non piace, come mediano preferisco tutta la vita Locatelli. E Locatelli non mi piace, ma Fagioli non mi dà veramente niente. È mono passo, va a un cilindro. Tecnicamente ogni tanto dovrebbe giocare anche in avanti. Fagioli fa sempre lo stesso, ma è un lancio lungo o un’imbucata. Se io devo pensare che il futuro della Nazionale si basa su Fagioli al centro del centrocampo, allora preferisco puntare su Romano. Ha ventisette anni, quanto ancora lo dobbiamo aspettare?»