Calamai: "Paratici, serve un esterno prima della Roma. Gudmundsson e Mastantuono non lo sono"

Il messaggio di Luca Calamai a Fabio Paratici

Il noto giornalista, Luca Calamai, ha lanciato un messaggio a Fabio Paratici nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola:

"Ci stiamo lanciando verso l'esordio in campionato con la convinzione che manchino ancora alcuni giocatori. Fagioli continuo a sperare che resti ma ci sarebbero in ogni caso delle alternative di livello. Io mi auguro soprattutto che Paratici riesca a garantire a Grosso un attaccante esterno prima della Roma: perché non lo è Gudmundsson e neanche Mastantuono quindi sarebbero solo soluzioni d'emergenza. Gli ultimi sette giorni in vista poi di un eventuale colpo finale, un esterno serve".