Calamai: "Ndour è un titolarissimo, deve essere valorizzato. Oulai e Atta si mettano in fila"

Luca Calamai incorona Cher Ndour

Luca Calamai ha parlato di Cher Ndour a Radio FirenzeViola: "Noi dibattiamo sul nuovo progetto tattico della Fiorentina con due registi, Oulai e Fagioli, perché cerchiamo in ogni modo di trovare spazio ad Oulai, che ci piace anche se sostanzialmente non lo abbiamo visto in azione con continuità".

"Ci piace il giocatore, l'idea e quello che ci ha fatto vedere al mondiale, questo cercare un qualcosa di speciale nell'ivoriano ci fa perdere di vista ciò che già abbiamo da tempo, visto che già nello scorso finale di stagione aveva dimostrato di avere qualcosa di speciale. Il riferimento è ovviamente a Ndour, che con la prova di ieri ha confermato come poco importi se l'opinione pubblica ha dei dubbi. Gli allenatori che lavorano con lui lo considerano intoccabile".

"Oggi, se c'è un giocatore che è monitorato a livello internazionale è proprio Ndour. Non va commesso con lui l'errore di non apprezzarlo e valorizzarlo come è successo in passato. ndour è un titolarissimo della Fiorentina e se questo vuol dire che uno tra Oulai e Atta debba rincorrere per una maglia da titolare pazienza, affari loro".