Calamai: "17 gol subiti, la difesa della Fiorentina è sbagliata. Di Bello il peggiore in campo"

Luca Calamai commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Como

Luca Calamai ha parlato a Radio FirenzeViola: "L'arbitro è senza dubbio il peggiore in campo di ieri. Ha sbagliato la partita negli episodi chiave, con un altro arbitro probabilmente la Fiorentina non avrebbe perso. Ma bisogna andare oltre, c'è un altro dato che è inaccettabile: i gol presi".

"La difesa attuale non ha giustificazioni, 17 gol subiti in 7 partite non hanno una spiegazione. C'è stata anche una rivoluzione nel reparto, e non c'è traccia di questi investimenti. La difesa è proprio sbagliata, Vanoli è uno del mestiere ed è stato un ottimo difensore: si metta a lavorare a fondo per iniziare una risalita che prima o poi dovrà arrivare, a cominciare da una difesa che va assolutamente aggiustata".