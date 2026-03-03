Calabrese: “Fiorentina incapace di cogliere l’attimo. Ha senso dispendere energia in Conference?”

Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, commenta la sconfitta della Fiorentina e arriva a mettere in dubbio la corsa alla Conference League:

«Non c’è niente da fare, questa Fiorentina è una squadra incapace di approfittare dei momenti favorevoli, frastornata da se stessa e chiusa nei propri limiti, difficili perfino da definire. La qualità per risalire in classifica ci sarebbe, ma tutto il resto procede a singhiozzo, in una stagione costantemente controvento.

Fare calcoli a questo punto serve a poco: manca la continuità minima per dare senso a qualsiasi proiezione. E diventa naturale chiedersi se valga davvero la pena sprecare energie in Europa o se non sia più realistico concentrarsi esclusivamente sul campionato, visto che, in queste condizioni, pensare di vincere la coppa sembra un’impresa quasi impossibile».