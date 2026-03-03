3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Calabrese: “Fiorentina incapace di cogliere l’attimo. Ha senso dispendere energia in Conference?”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Calabrese: “Fiorentina incapace di cogliere l’attimo. Ha senso dispendere energia in Conference?”

Redazione

3 Marzo · 11:04

Aggiornamento: 3 Marzo 2026 · 11:04

Condividi:

di

Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, commenta la sconfitta della Fiorentina e arriva a mettere in dubbio la corsa alla Conference League:

«Non c’è niente da fare, questa Fiorentina è una squadra incapace di approfittare dei momenti favorevoli, frastornata da se stessa e chiusa nei propri limiti, difficili perfino da definire. La qualità per risalire in classifica ci sarebbe, ma tutto il resto procede a singhiozzo, in una stagione costantemente controvento.

Fare calcoli a questo punto serve a poco: manca la continuità minima per dare senso a qualsiasi proiezione. E diventa naturale chiedersi se valga davvero la pena sprecare energie in Europa o se non sia più realistico concentrarsi esclusivamente sul campionato, visto che, in queste condizioni, pensare di vincere la coppa sembra un’impresa quasi impossibile».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio