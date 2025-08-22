Cagliari-Fiorentina: Probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica alle 18.30 la Fiorentina affronterà il Cagliari in terra sarda. Vediamo insieme probabili formazioni e dove vedere la gara in tv

La prima gara di campionato dei ragazzi di Pioli, dopo la convincente vittoria in Conference, sarà domenica a Cagliari contro i sardi.

Error: Not in a loop or unable to get post ID.

Secondo i bookmakers la Fiorentina parte favorita, essendo il segno 2 (vittoria esterna dei viola) quotato 2.25 su Eurobet, 2.30 su Bwin e 2.28 su Gioco Digitale Scommesse.

Il segno 1 con la vittoria del Cagliari è invece quotato 3.25 da Eurobet, 3.10 da Bwin e 3.15 da Gioco Digitale.

Probabile la X con un pareggio che è quotato mediamente 3.30.

Il match Cagliari-Fiorentina inizierà alle 18.30 e sarà visibile sulla piattaforma DAZN.

Per la gara alla Unipol Domus di Cagliari, mister Pioli farà qualche piccolo cambio rispetto al match di Conference League disputato giovedì e conterà molto anche l'allenamento pre-match, tuttavia sembra che ci sarà di nuovo spazio per il 4-3-1-2 con Gudmusson alle spalle di Dzeko e Kean.

Vediamo insieme le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Luvumbo. All. Pisacane

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli

Tornando alle quote dei bookmakers, secondo i principali siti di scommesse vedremo probabilmente un match con pochi gol, visto che il segno Under 2.5 è quotato 1.65 mentre l'Over 2.5 è dato mediamente a 2.00 in tabella.

Lato marcatori, Kean è "on fire" visto che viene dato come il più probabile sia tra i marcatori che tra i primi marcatori, seguito a stretto giro di posta dal suo compagno di reparto Dzeko.

Vi lasciamo con una tabella con i migliori bonus benvenuto del momento, ricordandovi che le quote sono soggette a variazioni e che Labaroviola è a favore di una politica di gioco responsabile.

Error: Not in a loop or unable to get post ID.