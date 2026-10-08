Bucciantini: "Dobbiamo essere orgogliosi del gol che ha fatto Ndour. In campo a volte scompare ma si fa sentire"

Le parole di Marco Bucciantini sull'exploit di Ndour con l'Under21 e del ballottaggio tra Pellegrino e Beto

Marco Bucciantini ha risposto alle domande degli ascoltatori questa sera durante il Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi anche sul ballottaggio in attacco tra Pellegrino e Beto.

"Non è un duello scontato, ma credo sia importante avere una gerarchia, come accade negli altri ruoli. Non so quale sia quella attuale, ma penso debba esserci. Avere due attaccanti di valore e vicini nelle caratteristiche permette di alternarli anche in base al momento di forma".

Bucciantini ha poi parlato con orgoglio di Ndour e del gol realizzato con la Nazionale: "Bisogna essere fieri di un gol così, segnato da un nostro giocatore. In campo c'erano due numeri 10 della Nazionale, lui e Fagioli, con uno dei due anche capitano. Non cambierà nulla, ma questa cosa mi ha reso davvero orgoglioso. Tutti gli allenatori che ha avuto lo hanno fatto giocare. È un giocatore che magari non appare sempre, ma in campo il suo peso si sente".