Bucchioni: “Ranieri titolare oggi vuol dire che non giocherà contro il Club Brugge”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per commentare la formazione schierata a Verona da Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Torna Milenkovic in difesa e riposa Quarta, quindi Ranieri non giocherà martedi sera, con la difesa contro il Club Brugge che tornerà con Milenkovic e Quarta. Il Verona sta bene, possono ancora salvarsi. Baroni ha fatto un lavoro straordinario a Verona, con giocatori sconosciuti ha dato una personalità straordinaria alla squadra dopo tutte le cessioni di gennaio, ci sono giocatori interessanti anche per squadre più forti. Nzola? Il calcio ci regala queste storie, dopo una stagione disastrosa, sarebbe una bella storia raccontare di un finale di stagione sotto il segno di Nzola, non ha avuto serenità per le tante pressioni che ha avuto addosso”

