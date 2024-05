Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha così parlato prima della sfida contro l’Hellas Verona: “Siamo carichi a mille, per la Conference, per il presidente che è venuto a trovarci e per gli ultimi risultati. Speriamo di mettere questa energia in campo. Finale di Conference? Ci siamo già arrivati, speriamo di tornarci e che il finale sia diverso. E’ importante però anche il finale di campionato, da oggi alle 5 penseremo al Burges”.