Bucchioni: “Mastantuono ha inciso subito a Firenze, Endrick potrebbe fare lo stesso al Milan”

Le parole di Enzo Bucchioni su Endrick e Mastantuono

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto a Radio Sportiva: “Endrick piace al Milan? Ha una qualità adattissima a entrare nei meccanismi del Milan. Stiamo a vedere se Amorim continuerà con il 4-2-3-1. Dietro la punta è adatto. Ha 20 anni, è stato pagato 50 milioni dal Real Madrid".

"Ci sono giocatori più forti di lui lì e ci credo che faccia fatica. Per me è un giocatore come Mastantuono. A Firenze ha inciso subito. Questi ragazzi devono giocare e incidere in squadre così per crescere con meno pressione rispetto al Real”.

Su Nico González: "Nico González è stato determinante alla Fiorentina. A Firenze hanno fatto tre finali soprattutto grazie a lui e al grande lavoro di Italiano. Va alla Juventus e sembra un fantasma, perché non c'era un allenatore che lo valorizzasse. Adesso Spalletti ci sta provando. Ma se si cambia in continuazione è difficile trovare continuità”.

Su Genoa-Fiorentina: “È un avvio complicato quello di De Rossi. Il Genoa in estate ha venduto i migliori, i più tecnici. Devono riacquisire personalità, ha avuto tanti infortuni. Questa è una partita chiave per De Rossi. Non si può permettere di fare un risultato negativo. È un test difficile, ma le defezioni sono tante. De Rossi dovrà trovare risorse caratteriali. Soluzioni tecniche non ce ne sono”.



