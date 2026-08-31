Bucchioni: "L'entusiasmo è andato via velocemente. Abbiamo visto una Fiorentina depressa, serve pazienza"

Enzo Bucchioni ha analizzato l'avvio choc della Fiorentina

Enzo Bucchioni ha analizzato ai microfoni del TGR Rai Toscana il momento delicatissimo della Fiorentina, reduce dal pesante 3-0 contro il Frosinone e da un avvio di stagione che ha già fatto scattare i primi interrogativi. Il giornalista ha evidenziato soprattutto la mancanza di una reazione caratteriale nella serata del Centenario.

"Contro il Frosinone non ha funzionato nulla. Ci aspettavamo una carica, al di là del gioco, invece si è vista una Fiorentina depressa".

Il grande entusiasmo che aveva accompagnato il mercato estivo sembra però essersi già raffreddato dopo le prime due giornate. La Fiorentina ha infatti subito sette gol senza segnarne nemmeno uno, incassando prima il 4-0 contro la Roma e poi il 3-0 contro il Frosinone.

“L'entusiasmo è andato via velocemente. Sono stati spesi tanti soldi, poi è arrivato il campo e, di fronte alle sconfitte, dici: ‘Siamo alle solite’. Il cambiamento sarà profondo, la squadra è interessante e Grosso ha bisogno di tempo. Manca l'amalgama e mettere insieme undici giocatori sarà dura. È difficile trovare anche la pazienza per i tifosi, ma adesso serve più che mai".