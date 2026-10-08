Bucchioni: "La Fiorentina ha fatto bene a rinnovare Ranieri. Pellegrino? Oggi è più utile di Beto"

Il giornalista è intervenuto a Radio Bruno parlando del rinnovo del difensore, della gestione di Mastantuono e del ballottaggio in attacco

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare alcune delle principali scelte della Fiorentina, dal rinnovo di Luca Ranieri fino alla gestione di Franco Mastantuono e al confronto tra Mateo Pellegrino e Beto.

"La Fiorentina ha fatto molto bene a rinnovare Ranieri, perché ha dimostrato un forte senso di appartenenza, un aspetto che a Firenze conta tantissimo. Ha sempre dato tutto per questa piazza e nello spogliatoio è uno di quei giocatori sui quali sai di poter fare affidamento. Ci sono elementi che vanno oltre il semplice valore tecnico. Ranieri può essere anche un esempio per i ragazzi più giovani: con il lavoro e l'impegno è riuscito a diventare un giocatore importante e stabile della Fiorentina.

Dal punto di vista atletico, quest'anno la Fiorentina non ha avuto particolari problemi. Le difficoltà sono nate soprattutto dal rapporto con Grosso. Non ci sono dati scientifici che dimostrino che al Viola Park non sia possibile preparare adeguatamente una stagione.

Mastantuono? Io lo farei giocare subito. Ha 19 anni e non credo che un viaggio in aereo possa condizionarlo negativamente. Anzi, aver preso parte all'ultima partita di Messi con la Nazionale argentina avrà sicuramente aumentato ancora di più il suo entusiasmo.

Beto o Pellegrino? In questo momento sceglierei Pellegrino, perché lo considero più completo e più funzionale alla squadra. Già a Parma aveva fatto vedere di essere un giocatore interessante e non è un caso che durante l'estate sia stato seguito con attenzione anche dalla Juventus".