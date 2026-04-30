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Bucchioni: "Grosso poca esperienza? Chi batte l’ultimo rigore al Mondiale non sente le pressioni di Firenze"

Bucchioni a Radio Bruno: dubbi su Paratici-Roma, analisi su Grosso e stoccata su Kean. Su Fagioli: “Normale pensare al Milan”

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2026 15:46
Bucchioni: "Grosso poca esperienza? Chi batte l’ultimo rigore al Mondiale non sente le pressioni di Firenze" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha toccato diversi temi legati alla Fiorentina, partendo dalle voci su Fabio Paratici.

“Sarebbe sorprendente vedere Paratici alla Roma e sinceramente non penso succederà. In una fase così delicata si rischia solo di alimentare polemiche: mi ha stupito che dalla società non sia arrivata alcuna presa di posizione, perché certe situazioni vanno chiarite subito. Questo rumore mediatico si poteva evitare”.

Sulla panchina e il nome di Fabio Grosso: “Più che una scommessa è una sfida. Paratici lo conosce da tanti anni e ne ha seguito il percorso. A Sassuolo ha fatto molto bene, proponendo idee interessanti. È vero, non ha grande esperienza, ma uno che segna il rigore decisivo in una finale Mondiale ha personalità: non credo possa temere una piazza come Firenze. Qualche dubbio resta, ma può essere il profilo giusto”.

Capitolo Moise Kean:
“È uno dei nodi principali per Paratici. Il suo ingaggio da circa 5 milioni crea uno squilibrio rispetto al resto della rosa. Ha un modo di vivere il calcio molto particolare: o mantiene livelli altissimi come lo scorso anno, oppure diventa difficile da gestire. Non è una novità, si sa da tempo: altrimenti, per le qualità che ha, sarebbe tra i candidati al Pallone d'Oro”.

Infine su Nicolò Fagioli:
“Se davvero si muove il Milan e magari ti chiama Allegri proponendoti la Champions, è normale pensarci. La Fiorentina il prossimo anno non farà le coppe e un giocatore deve anche valutare il proprio percorso: giocare in Europa fa la differenza”.

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