Bucchioni: "Formazione molto coraggiosa. Vanoli vuole vincere e se la gioca col Como faccia a faccia"

Le parole di Enzo Bucchioni a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Como

Mancano pochi minuti al fischio di inizio di Fiorentina-Como ed Enzo Bucchioni ha commentato le scelte di formazione di Paolo Vanoli all'interno del prepartita de "Il Pentasport" di Radio Bruno.

Ecco le parole del noto giornalista:

"Una formazione molto coraggiosa. Dobbiamo fare la partita, c'è solo Fagioli come centrocampista con Ndour che è molto offensivo. Gonçalves è un numero 10 o una mezza punta poi Njie è un'attaccante. Mi aspetto una Fiorentina arrembante che provi a fare la partita. Anche il Como è una squadra di questo tipo. Te la vai a giocare faccia a faccia. Vanoli vuole vincere e ha fatto una squadra adatta a questo scopo qui. Gioca a specchio contro il Como, mi immagino una bella partita"