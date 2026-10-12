Brovarone: "Non so se Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina, non ha trasmesso l'importanza della gara"

L'intermediario di mercato ha commentato la brutta prova viola

A Radio Bruno è intervenuto Bernardo Brovarone per parlare di Fiorentina: "Dopo tre settimane di lavoro bello sereno al Viola Park dove Vanoli era pure convinto del suo operato perché lo ha detto in questi giorni, vediamo una prestazione del genere dove dal primo minuto non hai giocato. Tutti sapevano che a Marassi saresti stato aggredito e Vanoli non lo ha fatto capire ai suoi giocatori."

Prosegue: "Non capisco cosa sia passato in testa a questi ragazzi che non si sono presentati come spesso capita e non va bene perché i giocatori della Fiorentina non devono avere paura. Abbiamo speso caterve di soldi per nulla e sono 10 anni che non ne veniamo a capo, non è possibile per la nostra storia."

Su Vanoli: "Rimango sorpreso perché è stato un passo indietro enorme, il problema è stato psicologico e lui non è riuscito a trasmettere che tipo di partita dovevano fare perché il Cagliari mordeva la Juve e noi si giocava con la tremarella. A Firenze è tutta una valle di lacrime dove la felicità non si sa manco cosa sia perché tra un mese si rischia di avere 7 punti."

Prosegue: "Vanoli ha parlato troppo su Atta perché ha detto che esiste un problema addominale, quindi mi viene da pensare che potrebbe essere un guaio con l'Udinese che ci ha dato un pacco magari come noi lo abbiamo dato al Como per Kean, mi sa."