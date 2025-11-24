Borghi: "La Fiorentina è sempre rimasta in partita con la Juventus, il rigore di Vlahovic andava lasciato"

Nel corso di un video sul suo canale Youtube il noto telecronista e opinionista Stefano Borghi ha parlato della partita tra Fiorentina e Juventus, queste le sue parole:"La prestazione della Juventus a...

Nel corso di un video sul suo canale Youtube il noto telecronista e opinionista Stefano Borghi ha parlato della partita tra Fiorentina e Juventus, queste le sue parole:

"La prestazione della Juventus a Firenze è un passo indietro. Spalletti ha soprattutto comunicato delusione. Quello con la Fiorentina è un pareggio in cui la rimonta l'ha subita. Era riuscita ad andare avanti dopo un primo tempo dimenticabile vista la sospensione per i cori razzisti e per on field review discutibile. Il fallo inizia fuori area poi Vlahovic prende un chiaro vantaggio e si concretizza dentro. Per me quella è una situazione da lasciare al giudizio dell'arbitro, se l'arbitro ha dato rigore è giusto tenerlo, se non lo dà non è uno scandalo. Partita lenta e con tantissime pause.

La Fiorentina ha meritato di pareggiare, perché aveva già preso una traversa con Kean e ha trovato una bellissima rete. Una Fiorentina che nella partita c'è stata, anche se nel finale Coincecao ha dato qualche vampata. Un punto che contribuisce a tirarla un filo fuori, anche se resta ultima e con l'Atalanta in arrivo. Ma va sicuramente meglio a Vanoli che ha iniziato con 2 pareggi in 2 partite delicate e muove una squadra impantanata. Per la Juve il punto non va bene."