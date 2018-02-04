Bologna-Fiorentina 1-1 al 45': due clamorosi gol da calcio d'angolo. Pulgar replica a Veretout
Due clamorosi gol da calcio d'angolo fissano il punteggio sull'1-1 al Dall'Ara, nella sfida tra Bologna e Fiorentina. Viola volitivi ma imprecisi, in sofferenza nella prima parte della gara. Poi succe...
A cura di Paolo Lazzari
04 febbraio 2018 15:39
Due clamorosi gol da calcio d'angolo fissano il punteggio sull'1-1 al Dall'Ara, nella sfida tra Bologna e Fiorentina. Viola volitivi ma imprecisi, in sofferenza nella prima parte della gara. Poi succede tutto nel finale: al 41' Veretout porta avanti la Fiorentina con un gol direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Gli risponde però clamorosamente Pulgar, tre minuti dopo: gol da calcio d'angolo con Sportiello che appare in difficoltà.