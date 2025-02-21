Biasin: "Gud? Da lui non mi aspettavo una stagione simile. Inzaghi avrebbe fatto carte false per averlo"

Fabrizio Biasin, nella recente puntata di L'ascia Raddoppia di Cronache di Spogliatoio, ha discusso delle chances della Fiorentina di competere per un posto in Champions League, soffermandosi anche su...

Fabrizio Biasin, nella recente puntata di L'ascia Raddoppia di Cronache di Spogliatoio, ha discusso delle chances della Fiorentina di competere per un posto in Champions League, soffermandosi anche sulla stagione di Gudmundsson. Ecco cosa ha detto:

"Se la Fiorentina può arrivare in Champions? Quando manca Kean, l'assenza si avverte veramente tanto. Poi io non avrei mai immaginato una stagione simile di Gudmundsson, pensando anche al fatto che fosse oggetto di desiderio anche delle grandi squadre. È incredibile. Anche Inzaghi avrebbe fatto carte false per averlo e non si vede, sembra timido alla Fiorentina".