Bergonzi: "Pellegrino doveva essere espulso, ha tirato un pugno a Ramon a palla lontana violento"

Intervenuto su Rai 2 nel corso de La Nuova Domenica Sportiva, l'ex arbitro e moviolista Mauro Bergonzi ha analizzato criticamente i principali episodi da moviola di Fiorentina-Como:

«Quello tra Milla e Goncalves non è un semplice contrasto di gioco, bensì un fallo netto e inequivocabile. Nel caso in cui il direttore di gara non riesca a valutare correttamente la dinamica dall'inquadratura di campo, spetta al VAR l'obbligo d'intervenire e richiamarlo alla On Field Review. Si tratta di un errore macroscopico: la rete andava assolutamente invalidata a causa dell'irregolarità commessa da Milla».

«Intorno al 75esimo minuto abbiamo individuato un'immagine in cui Ramon è a terra dolorante che si stringe il petto, con Fagioli che si avvicina per scusarsi pur non avendo responsabilità. Da un'altra angolazione si nota chiaramente come Pellegrino, a gioco fermo e totalmente incurante della sfera, colpisca Ramon con un pugno destro. È inaccettabile continuare a tollerare episodi del genere, che purtroppo si ripetono ogni fine settimana. Dinamiche simili si erano già verificate in Fiorentina-Frosinone tra Jimenez e Bracaglia, in cui lo spagnolo se la cavò col giallo pur meritando il rosso. Parliamo di condotte violente che comportano l'espulsione diretta: se il campo non coglie l'infrazione, deve pensarci il VAR».