Henry Ford fonda la sua azienda nel 1903, creando un marchio destinato a diventare uno dei più famosi e storici produttori automobilistici. Una delle prime innovazioni fondamentali per lo sviluppo della storia dell’automobile è stata l’utilizzo di nastro trasportatore all’interno delle fabbriche, nella catena di montaggio. Così Ford è riuscito ad aumentare molto il volume di produzione. Uno dei primi modelli Ford, il modello T, è diventato un famoso bestseller, è stato prodotto per quasi vent’anni (dal 1908 al 1927) e ne sono stati venduti oltre 16 milioni.

Le auto Ford si trovano in tutto il mondo, ogni anno ne vengono prodotte e vendute circa cinque milioni. Ford Motor Company produce anche auto di lusso, con il marchio Lincoln. Tutti i veicoli Ford si distinguono per l’utilizzo di motori potenti e molto affidabili. Uno dei modelli più famosi del marchio è stato il Mustang, la cui produzione è cominciata nel 1964; ne sono state prodotte varie generazioni, si trova ancora sul mercato. Questo modello era molto all’avanguardia, un’auto compatta, elegante e alla portata di molti, con un’immagine sportiva che ettaro dato il via a una nuova classe di veicoli: le pony car.

Oggi Ford produce tantissimi veicoli diversi, modelli di auto familiare, berlina, crossover, ma anche auto sportive e minivan. Il catalogo Ford offre veicoli con motore a benzina o diesel, ma anche auto ibride e veicoli elettrici. Uno dei modelli più particolari prodotti di recente è il Mustang Mach-E: si tratta del primo crossover con questo nome, un veicolo completamente elettrico. Questo modello può raggiungere da fermo la velocità di 100 km/h in solo cinque secondi, grazie al suo motore elettrico che produce una coppia massima di 830 Nm.

Per gli appassionati di auto sportive, Ford offre versioni particolari dei suoi modelli standard, denominate ST, sono veicoli con dinamiche migliorate, versioni diverse sia all’interno che all’esterno, con vernice diversa, sedili sportivi, cerchioni più grandi e tante altre caratteristiche particolari.

Uno dei motori più recenti utilizzati da Ford, il motore EcooBoost, è stato premiato sei anni di fila come "motore dell'anno". Le sue prestazioni sono davvero notevoli, inoltre è un motore ad alto risparmio energetico. Lo si trova in dotazione su modelli moderni di Fiesta, Focus, Ecosport, Mustang.