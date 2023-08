Arthur confessa: “Ero indeciso sulla Fiorentina, poi Italiano mi ha chiamato e non ho avuto più dubbi”

Il centrocampista brasiliano della Fiorentina, il nuovo acquisto Arthur, ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:

“Mi piace tantissimo stare qui alla Fiorentina, già conoscevo qualcuno che era in squadra dei brasiliani, più facile arrivare in un posto in cui c’è gente che già conosci, mi trovo molto bene, ho voglia di imparare ed iniziare subito a giocare in campionato. Io non conoscevo di persona Italiano però ho visto le partite della sua squadra, mi piaceva molto come giocava la Fiorentina, era l’inizio di stagione a Liverpool, non sapevo che sarei venuto qui ma mi piaceva come giocava la squadra, hanno fatto una bella stagione lo scorso anno e quando ho avuto la possibilità di venire qui ero felice perchè sapevo già come giocavano, ero indeciso e non sapevo se venire o meno ma dopo aver parlato con il mister che mi ha chiamato mi sono convinto al 100% che questo era il posto dove andare. Ho parlato molto con lui, è stato molto bravo con me, voglio imparare con lui.

Ho imparato molto dall’infortunio, a Liverpool è stata davvero una stagione difficile per me, volevo fare bene, sono stato infortunato, adesso fisicamente sto molto bene, questa è una struttura incredibile, fisicamente mi trovo molto bene, anche a livello mentale sto molto bene. L’infortunio per me è il passato

Sono stato molto felice quando la Fiorentina mi ha contattato, lo scorso anno ci sono state due finali, con me dopo aver parlato con il mister sapevano che era il club giusto dove andare, un centro di allenamento bellissimo, sicuro di aver fatto la scelta giusta, anche per la fame di vincere che c’è. In passato l’infortunio mi ha limitato tanto sia alla Juventus che al Liverpool, ma il calcio è cosi, adesso penso che ho imparato tantissimo, ho avuto tanto tempo per lavorare di più e imparare di più

Ero abituato al calcio spagnolo, volevo imparare subito un calcio diverso, più tattico, in tanti giocano a cinque. Con Italiano si gioca un calcio diverso, più tecnico e con più possesso palle, sono fortunato ad allenarmi con lui adesso. Il miglior Arthur è stato al primo anno a Barcellona, senza infortunio, mi sono adattato bene, ma oggi sono meglio, ho imparato tanto sia dall’Italia che dall’Inghilterra. Ora penso a fare bene qui, volevo tantissimo venire qui ed è stato bello anche vedere che la società ha fatto di tutto per prendermi. Voglio vincere e imparare, poi vedremo”

LA FIORENTINA NON SI FERMA A MINA PER LA DIFESA