Aquilani: "Eravamo ordinati, ma dopo il primo gol della Fiorentina è caduto il mondo"

Il commento del tecnico del Sassuolo dopo la sconfitta per 4-2 contro la Fiorentina

Alberto Aquilani analizza la sconfitta del Sassuolo contro la Fiorentina. Nel post partita, l'allenatore ha evidenziato le fragilità mostrate dalla squadra, soprattutto dopo il gol subito nel recupero del primo tempo, e la necessità di migliorare sotto il profilo della tenuta mentale e difensiva.

"C'era equilibrio, eravamo ordinati, ma dopo aver preso il gol nel recupero del primo tempo sembrava fosse cascato il mondo. Prendiamo troppi gol, anche in maniera troppo semplice dagli avversari. Nel calcio l'errore ci può stare, bisogna restare dentro la partita. Quando le cose non vanno come piace a noi diventiamo molto fragili e vulnerabili: questa è la cosa che mi preoccupa di più.

I ragazzi si impegnano, ma mi aspetto senza dubbio di più. È una squadra che è abituata a giocare molto bassa. Non mi piace, ma in questo momento mi adeguo alla situazione. Anche giocando così oggi abbiamo preso quattro gol.

L'aspetto più importante non è il modulo, ma non commettere errori, perché in Serie A li paghi".