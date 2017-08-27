La Fiorentina unisce società e tifo in ricordo del Pampa e Niccolò Ciatti. Il momento commovente...
Nella serata di Fiorentina-Sampdoria la società, rappresenta da Antognoni in Tribuna, ricorda il "Pampa", storico Ultras viola. In un momento, tutta la Curva esplode in un applauso, seguito da cori e....
A cura di Tommaso Fragassi
27 agosto 2017 20:25
Nella serata di Fiorentina-Sampdoria la società, rappresenta da Antognoni in Tribuna, ricorda il "Pampa", storico Ultras viola. In un momento, tutta la Curva esplode in un applauso, seguito da cori e... tamburi, una vera new entry di questa stagione. Viene ricordato anche il giovane Niccolò Ciatti, recentemente scomparso in Spagna. Momenti di grande commozione al Franchi.