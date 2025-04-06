Antognoni ringrazia per il bandierone in curva: "Grazie ragazzi per avermi portato a San Siro"

La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha ringraziato sui social i ragazzi della curva Fiesole per averlo portato a San Siro. Ovviamente ieri sera Antognoni non era presente nel settore ospi...

La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha ringraziato sui social i ragazzi della curva Fiesole per averlo portato a San Siro. Ovviamente ieri sera Antognoni non era presente nel settore ospito di San Siro, il riferimento era al noto bandierone che lo rappresenta che ieri sera i ragazzi della curva Fiesole hanno deciso di portare a San Siro e di sventolare per tutti i 90 minuti.

Anche se non c'è bisogno di ulteriori dimostrazioni è un altro segnale di quanto il legame tra Antognoni e la piazza e la tifoseria Fiorentina sia saldo, nonostante il tempo che passa Antognoni è sempre al centro dei pensieri del tifo viola e viceversa.