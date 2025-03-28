Antognoni: "Ndour può diventare un punto fermo della Nazionale. Ma deve giocare di più con la Fiorentina"

Durante l'intervista rilasciata a Sky Sport, Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell’Italia Under 21, ha così parlato del centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour: “Dal punto di vista tecnico mi...

Durante l'intervista rilasciata a Sky Sport, Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell’Italia Under 21, ha così parlato del centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour: “Dal punto di vista tecnico mi hanno stupito Volpato e Sebastiano Esposito. Poi però ci sono anche i giocatori di personalità e ne ho visti parecchi, a cominciare da capitan Pirola per passare ai due difensori del Verona, Coppola e Ghiradi, per finire con Ndour, che ha una grandissima personalità“.

Infine: "Un calciatore che vedo come punto fisso nella Nazionale del futuro? Direi certamente i due romanisti, Baldanzi e Pisilli. Sono giocatori già pronti, come stiamo vedendo anche dall’impiego che ne sta facendo Ranieri nella Roma. Ci metto anche Ndour e Prati, ma è chiaro che devono iniziare a giocare di più anche con le loro squadre“.