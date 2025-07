ANTEPOST VINCENTE SERIE A, LE FAVORITE SECONDO I BOOKMAKERS

La Serie A incomincerà il 23 Agosto e la prima gara in calendario sarà il match tra Sassuolo e Napoli, che avrà luogo al Mapei Stadium alle 18.30.

Il nostro team di esperti ha voluto vedere quali sono le favorite vincente Serie A secondo i più importanti siti scommesse, e quali sono le quote indicate. Abbiamo preso in esame i migliori siti scommesse online come Sisal, Netwin, Snai ed Eurobet e abbiamo verificato le quote scommesse antepost vincente scudetto.

Al primo posto troviamo il Napoli, che con il rinnovo di Conte e l’importante mercato fatto si presenta in pole position ai ranghi di partenza: Napoli vincente scudetto è quotato 2.50 da Sisal Matchpoint, 3.00 su Netwin e 2.50 su Snai, mentre su Eurobet scommesse è a 2.35.

Al secondo posto in questa speciale classifica troviamo l’Inter del neo allenatore Chivu, che reduce dall’esperienza al Parma proverà ad affermarsi in un big club.

Inter vincente scudetto è quotato 4.00 da Sisal, 4.25 su Snai e 4.50 su Eurobet. I migliori siti scommesse vedono quindi molto favorito il Napoli, e l’Inter sembra partire abbastanza indietro. A pesare è soprattutto l’addio di Inzaghi e il fatto che Conte abbia prolungato la sua permanenza a Napoli, avendo peraltro carta bianca sul mercato in modo da poter costruire una rosa ampia e forte, per cercare di vincere ancora.

Christian Chivu, neo allenatore dell’Inter

Oltre a De Bruyne infatti sono arrivati anche Beukema dal Bologna e Lucca dall’Udinese, e sul taccuino del ds Manna ci sono diversi altri nomi: l’Inter invece sta avendo difficoltà sul mercato sia nel liberarsi degli esuberi che nell’acquistare giocatori che migliorerebbero una rosa che è apparsa stanca nel finale di stagione, e che non garantisce seconde scelte adatte in particolare in attacco e a centrocampo.

In questa speciale classifica con le quote antepost vincente Serie A troviamo poi al terzo posto la Juventus quotata mediamente tra 5.00 e 5.50 e poi il Milan di Allegri, in bacheca a 6.50 volte la posta di media. Per quanto riguarda i bianconeri, si sono mossi sul mercato ma la rosa non sembra al livello di quella di Napoli e Inter, e inoltre la squadra sembra avere una qualità e una mentalità ben lontana da quella dei 9 scudetti consecutivi.

Max Allegri, per lui un ritorno al Milan

In casa Milan è tornato Allegri, sono stati presi dei giocatori funzionali e sicuramente si farà qualche altro movimento in entrata, ma competere con Napoli e Inter risulterà alquanto difficile: anche il tecnico livornese lo sa e ha ribadito come per i rossoneri l’obiettivo sia un piazzamento tra le prime 4, peraltro non semplicissimo visto che oltre a Napoli, Inter e Juve dobbiamo anche considerare le romane, la Fiorentina di Pioli e il Bologna di Italiano, con i viola e i felsinei che stanno investendo parecchio sul mercato e stanno mettendo nelle mani dei propri allenatori delle squadre solide e delle rose profonde e di qualità.

Per quanto riguarda la Fiorentina, quella dello scudetto rimane un’ipotesi piuttosto remota, visto che è quotata 66 da Sisal, così come 66 su Snai e 51 su Eurobet.

Sono queste quindi le squadre favorite per la vittoria dello scudetto, e a leggere attentamente le quote antepost vincente scudetto possiamo dedurre come il Napoli di Conte sarà la squadra da battere in questa Serie A 2025-2026.

