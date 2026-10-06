Ancora Viery-Valdepenas, Corriere dello Sport: "Per la sfida col Genoa il ballottaggio fra i due è apertissimo"

Sette calciatori su otto quindi a disposizione a tre giorni dalla sfida al Genoa: dall'allenamento dopo due settimane in cui Vanoli ha messo benzina nel serbatoio di chi è rimasto al Viola Park

FIRENZE - La Fiorentina ricomincia ad allenarsi e Vanoli fa la conta: tra oggi e domani rientreranno tutti i nazionali (a eccezione di Mastantuono). Già nella giornata di ieri si è rivisto a Firenze Oulai, Beto è stato il primo a tornare partecipando anche al test in famiglia con la Primavera sabato scorso, i due azzurri, Fagioli e Ndour, quest'ultimo in rete ieri con l'Under21 di Baldini, si aggregheranno domani assieme a Njie (ieri a segno con la Svezia Under21). Sette calciatori su otto quindi a disposizione a tre giorni dalla sfida al Genoa: dall'allenamento dopo due settimane in cui Vanoli ha messo benzina nel serbatoio di chi è rimasto al Viola Park, con doppie sedute concentrate soprattutto sulla parte atletica, da oggi si pensa soprattutto al delicatissimo incrocio in programma sabato pomeriggio a Marassi, con i soliti dubbi.

Al di là della presenza di Mastantuono sempre incerta, l'altro nodo da sciogliere riguarda il ruolo dell'esterno basso a sinistra, con ballottaggio aperto tra Viery e Valdepeñas. Nel frattempo alcuni calciatori viola hanno sfruttato questi due giorni di pausa per delle brevi vacanze lontano da Firenze, tra chi è partito c'è proprio Viery: il brasiliano è stato protagonista di una breve fuga romantica a Parigi, con tanto di proposta di matrimonio fatta alla compagna Isadora sulle sponde della Senna.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport