Amoruso su Ranieri: "Rinnovo meritato. Senza fascia si è tolto un peso: c'erano troppe prime donne"
Le parole di Lorenzo Amoruso su Luca Ranieri
L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha commentato il rinnovo di Luca Ranieri durante il Pentasport di Radio Bruno: "Non arriva certo a caso, lo ha meritato. La fascia di capitano? Dipende dalla tua personalità il come la gestisci e come riesci a farti scivolare addosso determinate critiche".
"Se hai compagni di squadra un po' egoisti fai più fatica a cercare di tenere la squadra su. Con le prime donne diventa più complesso. Per me questo gli è successo, perché qualcosa in quello spogliatoio è successo. Togliergli la fascia ha significato togliergli anche un po' di peso di dosso".
La coppia Dragusin-Ranieri: "Per me questa è, al momento, la coppia migliore. Ranieri è anche più riflessivo di Pongracic, aspetta l'errore e si fa trovare pronto piuttosto che cercare l'anticipo, cose che riescono meglio a Dragusin. Ranieri poi è mancino, e questo mette più tranquillità nella gestione della palla".
Sul Genoa: "Loro partiranno forte, cercando di sfruttare il fattore campo e il fattore pubblico: è lì che mi aspetto di vedere la crescita della Fiorentina. Loro punteranno ad un pressing molto forte e offensivo, e sarà lì che servirà vedere la crescita dei singoli e della loro personalità. Voglio vedere quanto questa squadra giovane ha margini di miglioramento. Il Genoa ha tanti problemi, sia a segnare e sia nel non concedere gol, quindi è lì che la Fiorentina dovrà infilarsi".