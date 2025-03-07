All. Panathinaikos: "La Fiorentina non è mai stata pericolosa nel secondo tempo. Crediamo nella qualificazione"

Rui Vitoria, allenatore del Panathinaikos, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 contro la Fiorentina nel match valevole per i quarti di finale d'andata di Conference League: "Nel p...

Rui Vitoria, allenatore del Panathinaikos, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 contro la Fiorentina nel match valevole per i quarti di finale d'andata di Conference League: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, eseguendo alla perfezione il nostro piano. Sembrava ci vergognassimo a vincere 2-0 e abbiamo dato ossigeno all'avversario perdendo concentrazione. Nella ripresa però siamo migliorati, a centrocampo giravamo meglio".

Continua quindi il tecnico del Panathinaikos: "Siamo una squadra che vuole vincere, tanto da aver creato i presupposti anche per segnare il quarto gol. La Fiorentina, invece, non è mai stata pericolosa nel secondo tempo. Crediamo nelle nostre chance di qualificazione, voglio tra l'altro complimentarmi con i tifosi perché sono stati veramente grandiosi".



Conclude quindi Rui Vitoria, concentrandosi sulla partita di ritorno al Franchi: "Dobbiamo adesso analizzare questa partita per capire cosa ci aspetta a Firenze. Ci sarà bisogno di essere forti a livello emotivo, senza perdere concentrazione, perché squadre come la Fiorentina sanno approfittare dei punti deboli. Swiderski? Lo abbiamo inserito gradualmente, mi è piaciuto. Ma devo congratularmi con Tete e Djuricic, veramente".