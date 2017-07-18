ACF, CHIESA NON SI TOCCA E RIMANE A FIRENZE, FIORENTINA NON È TERRA DI CONQUISTA PER NESSUNO

Federico Chiesa nel mirino del Napoli? La Fiorentina affida all'Ansa la sua risposta ufficiale

FIRENZE - «Fa piacere l'interesse che tanti club stanno mostrando verso i nostri giocatori, vuol dire aver lavorato e operato bene e averli cresciuti bene, ma questa società non è una terra di conquista», è il messaggio della Fiorentina, affidato all'ANSA, in risposta alle continue voci di mercato che riguardano i propri tesserati, a partire da Federico Chiesa finito nel mirino del Napoli. «In particolare per Chiesa - è la posizione ribadita dai piani alti della società viola - valgono le parole dichiarate più volte in precedenza, ovvero che puntiamo su di lui, è un grande talento di prospettiva e soprattutto e indiscutibilmente è un giocatore della Fiorentina». Tradotto: giù le mani da Chiesa, quanto ad altri giocatori, sarà sempre e soltanto la società a decidere di aprire eventuali trattative.

Ansa.it