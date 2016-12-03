Fiorentina Women's: altra vittoria e altra goleada (5-1). Il campionato è un assolo viola

Con la vittoria sul San Zaccaria le ragazze si confermano al comando a punteggio pieno

Cambia il teatro, cambiano gli attori in campo ma l'unica cosa che in questa stagione sembra non cambiare mai per la Fiorentina Women's è il risultato. Le ragazze viola infatti conquistano anche oggi i 3 punti, questa volta sul campo del San Zancarria e con un'insolita sofferenza inziale. Infatti al vantaggio della squadra di casa firmato da Colasuonno, la Fiorentina risponde nella ripresa con le reti di Arisi, Mauro, Bonetti, Linari e Salvatori Rinaldi. L'ennesima goleada con la quale le ragazze della Fiorentina Women's si confermano al primo posto in classifica, con 24 punti conquistati sugli altrettanti a disposizione. Oltre all'invidiabile ruolino di marcia di 8 vittorie su 8, le ragazze della Fiorentina, con la vittoria di oggi, aggiornano così le proprie statistiche, confermandosi come il miglior attacco del campionato - 34 reti segnate - oltre che come miglior difesa, con soli 3 gol subito dall'inizio della stagione.

Gianmarco Biagioni