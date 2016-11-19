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TMW: la Fiorentina segue Milivojevic (Olympiakos) per gennaio

Centrocampista classe '91 è stabilmente nel giro della nazionale serba

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2016 12:51
TMW: la Fiorentina segue Milivojevic (Olympiakos) per gennaio -
Calciomercato
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La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte in entrata in vista del prossimo mercato di gennaio e infatti, secondo quanto riportato da TMW.com, sembra che la società gigliata sia sulle tracce del centrocampista serbo Luka Milivojevic, attualmente in forza all'Olympiakos. Classe '91, dopo varie esperienza in patria, nel 2013 è approdato all'Anderlecht, collezionando 19 presenze con la formazione belga, prima di passare all'Olympiakos Pireo. Mediano roccioso dotato di buona prestanza fisica, vanta già 19 presenze con la nazionale maggiore. Da non trascurare sono anche l'abitudine e l'attitudine alla vittoria di questo giocatore che infatti, pur avendo militato fino ad ora solo in campionati non troppo prestigiosi, ha sempre vinto in ognuna delle sue esperienze, tra Serbia, Belgio e Grecia può vantare nella sua bacheca già sei titoli fra campionati e coppe nazionali. Il suo attuale valore di mercato, in attesa di verificare gli sviluppi futuri, si aggira attualmente sui 7 milioni di euro.

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