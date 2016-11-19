Kalinic l'intoccabile: la Fiorentina è pronta a respingere tutte le offerte

Come scrive Il Corriere Fiorentino la società sembra intenzionata a blindare Kalinic

Il mercato di gennaio si avvicina e, come già accaduto in estate, molti club si fionderanno sull'attaccante croato Nikola Kalinic nel tentativo di strapparlo alla Fiorentina. Tuttavia, come riportato da Il Corriere Fiorentino oggi in edicola, la volontà della società viola sembra chiara, i Della Valle, di comune accordo con il tecnico Paulo Sousa che non ha mai nascosto tutta la stima e l'apprezzamento nei confronti del numero 9, non sembrano disposti a scendere a compromessi. L'intento è infatti quello di trattenere l'attaccante ad ogni costo, rifiutando tutte le possibili offerte come già accaduto in estate. Situazione questa che relegherebbe Babacar, già dato come possibile partente a gennaio, ad un ruolo ancora più marginale nelle gerarchie del reparto offensivo in caso di permanenza.