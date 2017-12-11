La svolta è aver sistemato la difesa. Il confronto con media gol fa impressione...

La svolta, evidenzia il Corriere Dello Sport, in casa viola è partita dalla difesa. Ad essere cambiata sensibilmente è la solidità della retroguardia gigliata. La Fiorentina aveva subìto 17 gol nelle...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2017 08:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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