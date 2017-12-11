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La svolta è aver sistemato la difesa. Il confronto con media gol fa impressione...

La svolta, evidenzia il Corriere Dello Sport, in casa viola è partita dalla difesa.  Ad essere cambiata sensibilmente è la solidità della retroguardia gigliata. La Fiorentina aveva subìto 17 gol nelle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 08:57
La svolta è aver sistemato la difesa. Il confronto con media gol fa impressione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Rassegna Stampa
Difesa Fiorentina
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La svolta, evidenzia il Corriere Dello Sport, in casa viola è partita dalla difesa.  Ad essere cambiata sensibilmente è la solidità della retroguardia gigliata. La Fiorentina aveva subìto 17 gol nelle prime 12 giornate, l’ultima delle quali giocata appunto il 5 novembre contro la Roma. Sportiello in quel momento teneva una media di 1,41 reti incassate a partita. Nelle ultime 4 giornate, invece, i gol presi sono stati soltanto 2 (media 0,50) con l’imbattibilità del portiere salita a 245 minuti (ultima rete subìta, quella di De Vrij all’Olimpico).  

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