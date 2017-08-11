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Babacar cambia nome sulla maglia? Il sito della Serie A mette il dubbio. La foto...

Una foto divulgata dal sito della Serie A lancia la piccola ma interessante indiscrezione. Oggi, infatti, i giocatori hanno scelto i loro numeri di maglia, ma anche il nome da fare stampare sulle loro...

A cura di Tommaso Fragassi Tommaso Fragassi
11 agosto 2017 21:38
Babacar cambia nome sulla maglia? Il sito della Serie A mette il dubbio. La foto... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Una foto divulgata dal sito della Serie A lancia la piccola ma interessante indiscrezione. Oggi, infatti, i giocatori hanno scelto i loro numeri di maglia, ma anche il nome da fare stampare sulle loro spalle, che la Fiorentina ha deciso di riportare in corsivo maiuscolo.

Mati Fernandez, ad esempio, avrebbe scelto di scrivere semplicemente "Mati", Babacar, invece, sembra aver optato per "El Khouma", ovvero il suo primo nome.

Una scelta forse dovuta dalla sonorità di "El Khouma", sicuramente più "cattivo" di Babacar.

Nei prossimi giorni avremo la conferma di questa possibilità, che dalla foto divulgata oggi dalla sito ufficiale della Serie A sembra piuttosto concreta. Ecco la foto:

Babacar cambia nome sulla maglia? Il sito della Serie A mette il dubbio. La foto...

Tommaso Fragassi

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