Babacar cambia nome sulla maglia? Il sito della Serie A mette il dubbio. La foto...
Una foto divulgata dal sito della Serie A lancia la piccola ma interessante indiscrezione. Oggi, infatti, i giocatori hanno scelto i loro numeri di maglia, ma anche il nome da fare stampare sulle loro...
Una foto divulgata dal sito della Serie A lancia la piccola ma interessante indiscrezione. Oggi, infatti, i giocatori hanno scelto i loro numeri di maglia, ma anche il nome da fare stampare sulle loro spalle, che la Fiorentina ha deciso di riportare in corsivo maiuscolo.
Mati Fernandez, ad esempio, avrebbe scelto di scrivere semplicemente "Mati", Babacar, invece, sembra aver optato per "El Khouma", ovvero il suo primo nome.
Una scelta forse dovuta dalla sonorità di "El Khouma", sicuramente più "cattivo" di Babacar.
Nei prossimi giorni avremo la conferma di questa possibilità, che dalla foto divulgata oggi dalla sito ufficiale della Serie A sembra piuttosto concreta. Ecco la foto:
Tommaso Fragassi