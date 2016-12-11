Emergenza Lazio: contro la Fiorentina out Parolo e Marchetti con Biglia a forte rischio

La vittoria di Marassi lascia in eredità una serie di problemi per la Lazio di Inzaghi

In attesa della partita che domani sera vedrà la Fiorentina opposta al Sassuolo di Di Francesco, filtrano importanti indiscrezioni per quanto riguarda quello che sarà l'avversario dei viola nel prossimo turno di campionato, ovvero la Lazio. Se la vittoria di Marassi - sancita dalle reti di Milinkovic-Savic e Parolo - da un lato può finalmente far sorridere Simone Inzaghi, dopo la batosta rimediata nel derby della settimana scorsa, dall'altro si porta dietro uno strascico di complicazioni che indubbiamente condizioneranno la prossima sfida contro la squadra di Paulo Sousa. Infatti oltre all'autore del gol del raddoppio Marco Parolo, che sicuramente non sarà della gara causa squalifica, sono in forte dubbio anche il portiere Marchetti, uscito anzitempo per un problema al flessore e che di conseguenza dovrebbe essere sostituito dal giovane Strakosha, ed il capitano Lucas Biglia, per l'argentino si parla di una forte contusione che potrebbe mettere a rischio la sua presenza contro la Fiorentina.

Gianmarco Biagioni