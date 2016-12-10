In Serie B è tutto più Semplici: la sua Spal vince ancora (2-1) e ora è seconda

L'ex allenatore delle giovanili viola naviga nei piani alti della classifica con la sua Spal che ora sogna la doppia promozione

La Serie B non è affatto semplice ma quest'anno è senza dubbio il campionato di Leonardo Semplici. L'allenatore fiorentino sta infatti recitando un ruolo da protagonista assoluto con la sua Spal, vincente anche oggi nella gara casalinga contro La Spezia (2-1) grazie alle reti di Mora ed Antenucci, dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio grazie al gol lampo di Piccolo. La squadra dell'ex allenatore delle giovanili viola vola così ai vertici della zona promozione, infatti i 32 punti fin qui conquistati collocano i ferraresi a pari merito con Frosinone e Benevento, alle spalle del solo Verona - sconfitto oggi sul campo del Vicenza - che si trova momentaneamente due lunghezze più su. Con il secondo miglior attacco della categoria ed una difesa solida l'allenatore di Firenze può finalmente imporre la sua idea di gioco nel calcio dei grandi, dopo i numerosi successi colti fra Eccellena, Serie D e Lega Pro; senza dimenticare che è stato l'ultimo allenatore capace di sollevare un trofeo sulla panchina della Fiorentina, grazie alla vittoria nella Supercoppa Primavera edizione 2011 contro la Roma.

Gianmarco Biagioni