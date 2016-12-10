Con Jovetic l'Inter può sbloccare Badelj, mentre si parla di un ritorno di fiamma per la corsia destra...

Mattinata ricca di indiscrezioni per quanto riguarda i movimenti di mercato sia in entrata che in uscita

I quotidiani oggi in edicola forniscono diverse indicazioni di mercato, sia per quanto riguarda il fronte in entrata che quello in uscita in casa Fiorentina. Ma andiamo con ordine.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che si stia intensificando il derby di mercato fra Inter e Milan per arrivare al centrocampista della Fiorentina Milan Badelj. All'interesse mai nascosto di Montella per il centrocampista croato, sembra si sia aggiunto anche quello dei nerazzurri che sarebbero disposti ad inserire nella trattativa anche il cartellino di Stevan Jovetic. Il montenegrino, a lungo seguito da Pantaleo Corvino, rappresenterebbe una contropartita gradita alla Fiorentina che potrebbe così sbloccare la trattativa.

Per quanto riguarda il futuro di Mauro Zarate, le cui quotazioni nel gradimento di Paulo Sousa sembrano essere risalite nel corso dell'ultima settimana, tutto dipende dalla volontà del Bologna. Infatti, stando alle indiscrezioni comparse sul Corriere di Bologna, il giocatore accetterebbe di buon grado il trasferimento alla corte di Roberto Donadoni, tuttavia il nodo maggiore è costituito dall'ingaggio, che al momento si aggira attorno ad 1,8 milioni di euro. Cifre che, anche se la Fiorentina non chiedesse alcun investimento per quanto riguarda il cartellino del giocatore, sembrano piuttosto proibitive per i rossoblù.

Infine sul fronte delle entrate si profila l'idea di un ritorno di fiamma, ossia quello dell'esterno destro Lorenzo De Silvestri. Classe '88 ed attualmente in forza al Torino, ha già vestito la maglia viola fra il 2009 ed il 2012, collezionando 74 presenze arricchite da due gol.

Gianmarco Biagioni