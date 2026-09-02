Viviano: “Mercato da 9, ma De Gea non è più quello di prima. Può diventare un problema”

Viviano valuta il lavoro svolto dal club in questa sessione di mercato estiva

A poche ore dalla chiusura del mercato, Emiliano Viviano è tornato a parlare delle principali vicende di casa Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola. L'ex portiere viola ha promosso il lavoro svolto dalla società, pur sottolineando le difficoltà legate a una rosa profondamente rinnovata.

"Il mercato è stato fatto bene. Per me sarebbe stato un mercato da 9 se fosse stato terminato con tempi diversi, ma non era facile. Adesso c'è da assemblare una squadra nuovissima. È stato preso uno che può assomigliare a una certezza, Pedro Gonçalves. Per il resto sono un po' deluso dalla cessione di Mandragora, uno come lui è sempre utile. Per quanto è forte, Brozović non c'entra nulla con il livello della Fiorentina".

"Per me è da qualche anno che non è più De Gea. Per anni è stato uno dei migliori portieri al mondo, in un periodo era da top 3. Ha sempre avuto limiti sulle uscite, ma li mascherava con la reattività in porta. Secondo me è un po' quello che è successo allo spagnolo. In occasione del colpo di testa di Bracaglia per lo 0-2 del Frosinone lui non arriva nemmeno a toccare il pallone. Poi certo, la squadra non aiuta: contro il Frosinone soprattutto ha preso parecchie imbarcate, è stata spesso disunita e larga in mezzo al campo. Si parla di fase difensiva e quindi di difensori, ma la fase difensiva parte da davanti, dall'attacco"