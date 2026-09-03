Labaro Viola

Vieri: “A 14 anni ero in curva Fiesole a vedere Baggio. Otto anni dopo giocavo il Mondiale con lui”

Vieri racconta la sua storia con Baggio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2026 10:42
Vieri: “A 14 anni ero in curva Fiesole a vedere Baggio. Otto anni dopo giocavo il Mondiale con lui” -
Baggio
Bobo Vieri
Condividi

Vieri ha rilasciato un intervista al podcast di 352 sport: “Quando avevo 14 anni e mezzo ero in curva Fiesole a vedere Baggio e dopo 8 anni mi ritrovo a giocare il Mondiale con lui. Avevo il sogno di giocare con lui, il mondo è pazzo”. E quel sogno si realizza in Francia, nel 1998, quando l’Italia affronta il Cile con la coppia d’attacco Vieri-Baggio. Proprio Baggio gli serve l’assist per il gol. “È bello sognare perché poi i sogni nel cassetto si realizzano”.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok